Объявление общей мобилизации будет значительным ударом по режиму Путина – разведка

Сентябрь, 20 в 14:28

Объявление общей мобилизации будет значительным ударом по режиму Владимир Путина.

Ведь это будет означать признание, что Россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что “специальная операция” не добилась результата, и то, что идет реальная война.

Об этом представитель ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал во время интервью изданию Kyiv Post.

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— Объявить общую мобилизацию – значит объявить войну Украине и признать то, что Россия является страной-агрессором. Мы начали собирать информацию – очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в РФ. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. Опять же, при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины, — говорит Скибицкой.

По его словам, Россия понимает, что для захвата всей территории Украины, что является ее основной целью, рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы.

В то же время, по мнению генерал-майора, оглашение общей мобилизации в РФ будет на руку Украине, ведь сейчас в РФ протестные настроения слабые, но молодежь идти воевать не хочет.

— Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну режима Путина люди, которым за 50 лет, и которые не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь 20-30 лет. Поэтому именно объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет, насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны.

Скибицкий подчеркнул, что ресурс в России исчерпываемый, поэтому украинские защитники будут пытаться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом.

Источник: Kyiv Post