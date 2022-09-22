Сентябрь, 22 в 0:17

Украина смогла обменять пророссийского политика и бывшего нардепа Верховной Рады Виктора Медведчука на 200 украинских военных, которые находились в плену у россиян.

Об этом сообщают в Офисе президента.

Отмечается, что 200 защитников Украины удалось обменять на госизменника Украины Медведчука, который уже дал все необходимые следствию показания.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Украина и Россия достигли договоренности по обмену военнопленными, однако не рассказал детали обмена.

Часть защитников, оборонявших Мариуполь, была захвачена оккупантами еще в конце мая.