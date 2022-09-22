Вересень, 22 в 0:17

Україна змогла обміняти проросійського політика і колишнього нардепа Верховної Ради Віктора Медведчука на 200 українських військових, які перебували в полоні у росіян.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що 200 захисників України вдалося обміняти на держзрадника України Медведчука, який уже дав усі необхідні слідству свідчення.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що Україна і Росія досягли домовленості щодо обміну військовополоненими, однак не розповів деталі обміну.

Частина захисників, які обороняли Маріуполь, була захоплена окупантами ще наприкінці травня.