Сентябрь, 22 в 18:26

На юге российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

— Именно таким образом в очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар оперативно потушили. Человеческих потерь нет, — говорится в сообщении.

Кроме этого, утром 22 сентября дрон-камикадзе Shahed-136 атаковал Кривой Рог.

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В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, что неделю назад в районе Купянска Харьковской области украинские защитники впервые сбили ударный иранский беспилотник Shahed-136.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Defense Industry Daily