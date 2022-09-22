Вересень, 22 в 18:26

На півдні російські війська активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив у портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, вранці 22 вересня дрон-камікадзе Shahed-136 атакував Кривий Ріг.

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Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, що тиждень тому в районі Куп’янська Харківської області українські захисники вперше збили ударний іранський безпілотник Shahed-136.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Defense Industry Daily