Суд разрешил задержать экс-министров Грищенко и Лавриновича за подготовку Харьковских соглашений

Сентябрь, 23 в 10:34

Суд разрешил взять под стражу двух должностных лиц времен Януковича — бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и министра иностранных дел Константина Грищенко.

Им сообщили о подозрении в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений. Следователи Государственного бюро расследований собрали доказательства, чтобы привлечь двух бывших министров к ответственности.

Они установили, что Лавринович и Грищенко предали интересы Украины при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Соглашения с РФ о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 21 апреля 2010 года.

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В ГБР напомнили, что в 2021 году о подозрении уже сообщено беглому президенту Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру Николаю Азарову за совершение государственной измены. Они объявлены в розыск.

В июле 2022 года Лавриновича и Грищенко объявили в государственный и международный розыск. По оперативной информации, они находятся за границей.

Напомним, Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Они предусматривали, что Черноморский флот РФ может находиться в Севастополе с 2017-го по 2042 год.

В апреле 2010 года Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение. В марте 2022 года СБУ начала расследование подписания и ратификации Харьковских соглашений.

По предварительной информации следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии Крыма.