Суд дозволив затримати ексміністрів Грищенка і Лавриновича за підготовку Харківських угод

Вересень, 23 в 10:34

Суд дозволив взяти під варту двох посадовців часів Януковича – колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

Їм повідомили підозру в державній зраді за підготовку Харківських угод. Слідчі Державного бюро розслідувань зібрали докази, щоб притягнути двох колишніх міністрів до відповідальності.

Вони встановили, що Лавринович і Грищенко зрадили інтереси України під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди з РФ про перебування Чорноморського флоту Росії на території України від 21 квітня 2010 року.

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У ДБР нагадали, що у 2021 році про підозру вже повідомлено президенту-втікачу Віктору Януковичу та колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову за вчинення державної зради. Вони оголошені в розшук.

У липні 2022 року Лавриновича та Грищенка оголосили у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, вони перебувають за кордоном.

Нагадаємо, Харківські угоди були укладені у 2010 році тодішніми президентом України Віктором Януковичем і президентом Росії Дмитром Медвєдєвим. Вони передбачали, що Чорноморський флот РФ може перебувати у Севастополі з 2017 року до 2042-го.

У квітні 2010 року Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду. У березні 2022 року СБУ почала розслідування підписання та ратифікації Харківських угод.

За попередньою інформацією слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії Криму.