Связанные руки и отрезанная мошонка: в Изюме обнаружили тело мужчины со следами пыток
Во время эксгумации в деоккупированном Изюме в Харьковской области следствие обнаружило тело гражданского мужчины со следами пыток.
У жертвы были связаны за спиной руки и отрезана мошонка.
Об этом в субботу, 17 сентября, сообщило издание Ґрати со ссылкой на судмедэксперта.
Личность и возраст мужчины на тот момент не установили. Известно, что его тело находилось в могиле с номером 91.
Напомним, что 15 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.
На следующий день было эксгумировано 22 тела погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, у которых были связаны руки веревками за спиной.
Как отметил мэр Изюма Валерий Марченко, работы по эксгумации тел погибших будут длиться около двух недель. В настоящее время на месте работает 10 следственно-прокурорских групп.
Для идентификации погибших будут проводить ДНК-тесты. Если родственники знают, что там похоронены их родные, то будут приезжать на опознание в Харьков, а после всех процедур будут забирать тело и хоронить в Изюме.
Фото: Владимир Зеленский