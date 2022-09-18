Сентябрь, 18 в 18:24

Во время эксгумации в деоккупированном Изюме в Харьковской области следствие обнаружило тело гражданского мужчины со следами пыток.

У жертвы были связаны за спиной руки и отрезана мошонка.

Об этом в субботу, 17 сентября, сообщило издание Ґрати со ссылкой на судмедэксперта.

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Личность и возраст мужчины на тот момент не установили. Известно, что его тело находилось в могиле с номером 91.

Напомним, что 15 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.

На следующий день было эксгумировано 22 тела погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, у которых были связаны руки веревками за спиной.

Как отметил мэр Изюма Валерий Марченко, работы по эксгумации тел погибших будут длиться около двух недель. В настоящее время на месте работает 10 следственно-прокурорских групп.

Для идентификации погибших будут проводить ДНК-тесты. Если родственники знают, что там похоронены их родные, то будут приезжать на опознание в Харьков, а после всех процедур будут забирать тело и хоронить в Изюме.

Фото: Владимир Зеленский