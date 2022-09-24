Вересень, 24 в 12:28

У багатьох відсутні кінцівки, пошкоджені або відсутні геніталії, травми голови та грудної клітини, переломи ребер, осколкові та колото-різані поранення, а також зв’язані руки або мотузки навколо шиї – на місці масового поховання в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл, серед яких 22 військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, серед вилучених тіл 194 належать чоловікам, 215 – жінкам та п’ятеро дитячих.

Зараз дивляться

Стать ще 11 осіб наразі ще не визначено.

На місці поховання у слідчих діях брали участь 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судмедекспертів, 80 працівників ДСНС та прокурори.

Болвінов наголосив, що досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії для встановлення причетних до воєнних злочинів.

Після звільнення Ізюму від російських окупантів 15 вересня у лісі виявили близько 450 звичайних могил та одну братську.

Під час ексгумації на тілах частини загиблих людей виявлені ознаки насильницької смерті.