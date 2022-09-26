Сентябрь, 26 в 18:41

Международное агентство QS World University Rankings составило рейтинг вузов, студенты-выпускники которых являются наиболее подходящими при трудоустройстве.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Согласно рейтингу по итогам 2022 года, позицию в диапазоне 301-500 занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а позицию с показателем 500+ занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

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— Учитывая сильную конкуренцию во всем мире за место выпускников, студенты должны серьезно подумать о том, как университет может подготовить их к работе на полный рабочий день, гарантируя, что они разовьют необходимые навыки и знания, — говорится в пояснении агентства.

Примечательно, что уже традиционно первые места в мировом рейтинге занимают американские вузы — Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Университет Калифорнии.

В этом году КНУ им. Тараса Шевченко и КПИ им. Игоря Сикорского уже получали признание среди других украинских университетов, которые заняли первое и второе место соответственно.

QS World University Rankings — это рейтинг лучших университетов мира, который ежегодно составляет Международное аналитическое агентство в области высшего образования. По словам составителей, каждый из приведенных в списке университетов продемонстрировал способность готовить выпускников с навыками, необходимыми для современного рабочего места.

Высшие учебные заведения оцениваются по таким показателям, как активность и качество научно-исследовательской деятельности, оценка работодателей и карьерный потенциал, интернационализация и тому подобное.