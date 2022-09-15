Сентябрь, 15 в 17:46

Выезд за границу для студентов международных вузов был частично ограничен, в частности, из-за многочисленных подделок документов.

Как сообщил Фактам ICTV представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, ограничение начало действовать с 14 сентября.

По его словам, такое решение поступило в ГПС от высшего военного руководства.

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— На данный момент такая категория, как “студенты”, не может пересечь границу на выезд из Украины, пока это не будет нормировано отдельно решением правительства и не будут внесены изменения в постановление №57, — пояснил Демченко.

До сих пор право выехать на обучение за границу имели студенты, которые поступили в иностранные вузы до 24 февраля. Сделать такое исключение просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Поэтому эту категорию студентов, по словам представителя ГПС Андрея Демченко, пропускали.

— Со вчерашнего дня, по решению высшего военного руководства, также принято решение об отказе в пересечении границы и тем, кто учился до 24 февраля. Несмотря на то, что обучение уже началось, те, кому это было крайне необходимо, уже имели возможность покинуть пределы Украины, — говорит Демченко.

На решение запретить выезд, по словам Андрея Демченко, повлияло также и то, что пограничники фиксировали многочисленные подделки документов.

— Ежедневно выявлялись лица, которые пытались использовать поддельные документы, отмечая, что они являются студентами, и таким образом пытались незаконно покинуть пределы Украины. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, в течение месяца таких подделок могло быть выявлено сотни, — говорит Демченко.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому мужчин могут выпускать за границу в случае ежемесячного финансового взноса на поддержку Вооруженных сил Украины.