Вересень, 26 в 18:41

Міжнародне агентство QS World University Rankings cклало рейтинг вишів, студенти-випускники яких є найпридатнішими під час працевлаштування.

Про це на своєму Telegram-каналі розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Згідно з рейтингом за підсумками 2022 року, позицію у діапазоні 301-500 посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а позицію з показником 500+ займає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

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– Враховуючи сильну конкуренцію у всьому світі за місце випускників, студенти повинні серйозно подумати про те, як університет може підготувати їх до роботи на повний робочий день, гарантуючи, що вони розвинуть необхідні навички та знання, — йдеться у поясненні агентства.

Примітно, що вже традиційно перші місця у світовому рейтингу займають американські виші — Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет та Університет Каліфорнії.

Цього року КНУ ім. Тараса Шевченка та КПІ ім. Ігоря Сікорського вже отримували визнання серед інших українських університетів, які посіли перше та друге місце відповідно.

QS World University Rankings — це рейтинг найкращих університетів світу, який щорічно складає Міжнародне аналітичне агентство в галузі вищої освіти. За словами упорядників, кожен із наведених у списку університетів продемонстрував здатність ujnedfnb випускників із навичками, необхідними для сучасного робочого місця.

Заклади вищої освіти оцінюються за такими показниками, як активність та якість науково-дослідницької діяльності, оцінювання роботодавців і кар’єрний потенціал, інтернаціоналізація тощо.