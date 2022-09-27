Сентябрь, 27 в 16:59

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) псевдореферендум РФ проходит под дулами автоматов. При этом наблюдается низкая явка местных жителей, и это признают сами захватчики.

Об этом сообщил сегодня на брифинге городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Он подчеркнул, что псевдореферендум рашистов не является легитимным. По словам Бойченко, большинство мариупольцев (более 200 тыс.) выехали на подконтрольные Украине территории.

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Из 541 тыс. человек, проживавших в городе до полномасштабной войны, в Мариуполе остаются около 100 тыс. Оккупанты не позволяют людям уехать.

Несмотря на сверхсложные условия, небольшое количество жителей вынужденно ставят галочку в бланках псевдореферендума РФ.

– Эту часть мариупольцев заставляют ставить галочку, потому что к ним приходят люди с автоматом. Сейчас из 100 тыс. в городе проголосовало всего 20% людей. Это говорит о том, что жители не поддерживают этот фарс. Люди понимают, кто уничтожил их город. Российские оккупанты убили в два раза больше мирных людей, чем немцы в годы Второй мировой войны. О каком демократическом выборе здесь идет речь?! – подчеркнул Бойченко.

Он добавил, что невозможно проводить так называемые “референдумы” в городе, который уничтожен на 50% и имеет на 90% поврежденную инфраструктуру.

Всего же в псевдореферендуме оккупантов приняли участие не более 5% от всего количества мариупольцев (оставшихся в городе и уехавших).

Бойченко напомнил, что мариупольцы продемонстрировали свою настоящую позицию 24 сентября, когда вышли с национальными флагами в разных городах Украины и заявили, что Мариуполь является украинским городом.

Как известно, подконтрольные Кремлю марионетки террористических формирований “ЛДНР” объявили псевдореферендумы о “присоединении” к РФ. Аналогичные “референдумы” проходят на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Фейковые голосования происходили 23-27 сентября. Оккупанты проводят псевдореферендумы под дулом автоматов. Происходит обход домов и квартир, людей не выпускают из оккупированных населенных пунктов.

На 30 сентября в РФ запланировано обращение российского диктатора Владимира Путина. В британской разведке считают реалистичной возможность, что глава Кремля может объявить о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.

Источник: Media Center Ukraine, Мариупольский городской совет