Вересень, 27 в 16:59

У тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) псевдореферендум РФ проходить під дулами автоматів. Водночас спостерігається низька явка місцевих мешканців, і це визнають самі загарбники.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він наголосив, що псевдореферендум рашистів не є легітимним. За словами Бойченка, більшість маріупольців (понад 200 тис.) виїхали на підконтрольні Україні території.

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Із 541 тис. людей, які проживали в місті до повномасштабної війни, в Маріуполі залишаються близько 100 тис. Окупанти не дають людям змоги виїхати.

Попри надскладні умови, невелика кількість мешканців вимушено ставлять позначку в бланках псевдореферендуму РФ.

– Цю частку маріупольців змушують ставити галочку, бо до них приходять люди з автоматом. Зараз зі 100 тис. у місті проголосувало всього 20% людей. Це свідчить про те, що жителі не підтримують цей фарс. Люди розуміють, хто знищив їхнє місто. Російські окупанти вбили у два рази більше мирних людей, ніж німці у роки Другої світової війни. Про який демократичний вибір тут йде мова?! – наголосив Бойченко.

Він додав, що неможливо проводити так звані “референдуми” в місті, яке знищено на 50% та має на 90% пошкоджену інфраструктуру.

Всього ж у псевдореферендумі окупантів взяли участь не більше 5% від усієї кількості маріупольців (тих, хто залишився в місті та виїхав).

Бойченко нагадав, що маріупольці продемонстрували свою справжню позицію 24 вересня, коли вийшли з національними прапорами в різних містах України та заявили, що Маріуполь є українським містом.

Як відомо, підконтрольні Кремлю маріонетки терористичних формувань “ЛДНР” оголосили псевдореферендуми про “приєднання” до РФ. Аналогічні “референдуми” проходять на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Фейкові голосування відбувалися 23-27 вересня. Окупанти проводять псевдореферендуми під дулом автоматів. Відбувається обхід будинків та квартир, людей не випускають із окупованих населених пунктів.

На 30 вересня в РФ заплановане звернення російського диктатора Володимира Путіна. В британській розвідці вважають реалістичною можливість, що очільник Кремля може оголосити про “приєднання” окупованих територій України до РФ.

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Джерело: Media Center Ukraine, Маріупольська міська рада