Сентябрь, 23 в 18:43

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали проведение псевдореферендумов, с помощью которых Российская Федерация хочет “официально признать” своими захваченные регионы.

Кремль называет фиктивные голосования на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемым “волеизъявлением граждан”.

Однако уже утром, в частности в Мариуполе и Херсоне, фиксируют передвижение тяжелой техники российской армии, а на “избирательных участках” наблюдается больше охранников, чем людей, которые якобы хотели бы присоединения к составу России.

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Пока нет точной информации о присутствии международных или других независимых наблюдателей, которые могли бы хоть каким-то образом контролировать ход “голосования”. Однако местные жители уже сообщают, что российские военные ходят по домам с оружием и заставляют людей голосовать за присоединение территорий к России.

Граждане рассказывают, что захватчики могут их расстрелять или арестовать за отказ поставить галочку за РФ. Так, в Мелитополе автоматчики заставляют “правильно” проголосовать, сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, зафиксированы случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Испуганным местным жителям “подсказывают”, в каком месте псевдобюллетеня нужно поставить отметку.

Поддерживаемые Москвой администрации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях проводят псевдоголосования, противоречащие международному праву и уставу ООН, в разгар самой большой за десятилетия войны в Европе.

Несмотря на это, украинцы не боятся сопротивляться россиянам и призывают других граждан не голосовать за Россию. Местные жители верят, что вскоре ВСУ освободят оккупированные территории и выгонят российские войска из Украины.