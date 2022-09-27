Сентябрь, 27 в 10:48

На 30 сентября, через три дня после завершения псевдореферендумов на захваченных территориях Украины, в России запланировано обращение президента Владимира Путина к парламенту.

В Минобороны Великобритании видят реалистичную возможность того, что глава Кремля может использовать это обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации.

– Российские лидеры почти наверняка надеются, что любое объявление о присоединении будет восприниматься как оправдание “специальной военной операции” и консолидирует патриотическую поддержку, – добавляют в британской разведке.

Однако в оборонном ведомстве прогнозируют, что это стремление может подорвать то, что все больше людей узнают о недавних боевых неудачах России.

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Не будет способствовать поддержке и значительное беспокойство, которое повлекла за собой объявленная 21 сентября частичная мобилизация в РФ.

Напомним, что о частичной мобилизации в РФ глава Кремля должен был объявить в обращении к народу еще 20 сентября.

Однако выступление президента РФ несколько раз переносилось, а впоследствии вообще сообщили, что оно состоится на следующий день, 21 сентября.

Граждане РФ, пока ждали обращения своего президента, начали активно искать в интернете, как уехать из России и избежать мобилизации.

Украинские соцсети в это время взорвались мемами из-за “всплеска патриотизма” в РФ.

Сейчас россияне активно покидают пределы страны, поджигают военкоматы и даже стреляют в военкомов.

Один из военкомов после стрельбы в военкомате Усть-Илимска Иркутской области РФ 26 сентября находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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