Сентябрь, 27 в 10:36

Аннексия оккупированных районов Украины может произойти до или сразу же после 1 октября.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Если это произойдет, Кремль может приказать министерству обороны России включить украинцев, проживающих на этих территориях, в российский призыв.

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В ISW ранее заявляли, что Путин планировал расширить принудительную мобилизацию на украинцев с оккупированных территорий, хотя эти люди юридически не могут быть мобилизованы в российскую армию.

Теперь после оглашения результатов псевдореферендумов на временно захваченных территориях украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет могут призываться на военную службу в РФ.

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Ранее также сообщалось о планах Кремля построит филиал Нахимовского военно-морского училища в оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Как ранее сообщал ISW, российские оккупационные власти насильно мобилизовали украинских мужчин из всех оккупированных областей Украины, но в малом количестве.

Сейчас же российские власти поставили условия для мобилизации большего числа украинских мужчин после официального оформления аннексии.