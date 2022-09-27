Россия попытается аннексировать оккупированные территории до или после 1 октября — ISW
Аннексия оккупированных районов Украины может произойти до или сразу же после 1 октября.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Если это произойдет, Кремль может приказать министерству обороны России включить украинцев, проживающих на этих территориях, в российский призыв.
В ISW ранее заявляли, что Путин планировал расширить принудительную мобилизацию на украинцев с оккупированных территорий, хотя эти люди юридически не могут быть мобилизованы в российскую армию.
Теперь после оглашения результатов псевдореферендумов на временно захваченных территориях украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет могут призываться на военную службу в РФ.
Ранее также сообщалось о планах Кремля построит филиал Нахимовского военно-морского училища в оккупированном Мариуполе Донецкой области.
Как ранее сообщал ISW, российские оккупационные власти насильно мобилизовали украинских мужчин из всех оккупированных областей Украины, но в малом количестве.
Сейчас же российские власти поставили условия для мобилизации большего числа украинских мужчин после официального оформления аннексии.