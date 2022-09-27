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Факты / Україна / Общество

Оккупанты в Луганской области объявили мобилизацию медицинских работников

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты в Луганской области объявили мобилизацию медицинских работников
Фото: Getty Images

Оккупанты в Луганской области начали мобилизацию медицинских работников.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупационные власти проводят частичную мобилизацию – забирают только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер.

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— При призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий. Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории “ЛНР”, — рассказал глава области.

Максимальный возраст призыва хирургов, анестезиологов и травматологов – 60 лет; медсестер и фельдшеров – до 55 лет.

Сергей Гайдай рассказал и о так называемом референдуме. К примеру, одна из самых низких явок наблюдается в Новопсковской общине.

– Россияне недовольны, что там вынужденно отдали свои голоса на 5-10% луганчан меньше, чем в других населенных пунктах, – заметил глава ОВА.

Чтобы улучшить показатели явки, оккупанты решили усилить выездные бригады еще одним военным. Теперь в дома людей заходят по два человека с автоматами.

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