Вересень, 27 в 10:36

Анексія окупованих районів України може статися до або одразу після 1 жовтня.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Якщо це станеться, Кремль може наказати міністерству оборони Росії включити українців, які мешкають на цих територіях, до російського призову.

Зараз дивляться

В ISW раніше заявляли, що Путін планував розширити примусову мобілізацію на українців з окупованих територій, хоча ці люди юридично не можуть бути мобілізовані до російської армії.

Тепер після оголошення результатів псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях українські чоловіки віком від 18 до 27 років можуть призиватися до військової служби у РФ.

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Раніше також повідомлялося про плани Кремля збудувати філію Нахімовського військово-морського училища в окупованому Маріуполі Донецької області.

Як раніше повідомляв ISW, російська окупаційна влада насильно мобілізувала українських чоловіків з усіх окупованих областей України, але в малій кількості.

Зараз російська влада поставила умови для мобілізації більшої кількості українських чоловіків після офіційного оформлення анексії.