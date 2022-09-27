Збройні сили України звільнили село Рідкодуб у Лиманському районі Донецької області.

Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін.

Він опублікував відео з українськими військовими, які, за його словами, перебувають у деокупованому населеному пункті.

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– Українські бійці вже у звільненому селищі Рідкодуб Донецької області, – зазначив Мисягін.

Зазначимо, що від села Рідкодуб до міста Лиман, яке досі перебуває під російською окупацією, – 25 км.

Водночас офіційного підтвердження звільнення населеного пункту від Генерального штабу ЗСУ поки що не надходило. А на картах Deep State населений пункт ще вказаний як окупований.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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