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В Днепропетровской области оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога, в результате чего его инфраструктура уничтожена.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

— Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэропорта и оборудования невозможно, — сообщил он.

По его словам, во время вражеского удара люди не пострадали.