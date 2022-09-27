Конгресс США предоставит Украине $12 млрд и удары РФ по аэропорту в Кривом Роге: что происходит на 216-й день войны (онлайн)
Конгресс США согласовал выделение дополнительных $12 млрд помощи для Украины, запрос о которых ранее направила администрация Джо Байдена сообщает Reuters.
В Офисе президента рассказали, что американские системы противовоздушной обороны NASAMS еще физически не поступили в Украину.
Украинские военные полностью освободили район города Купянск, в частности пгт Купянск-Узловой в Харьковской области.
Журнал Time опубликовал на передовице фото Валерия Залужного и опубликовал статью о нем.
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