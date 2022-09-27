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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Конгресс США предоставит Украине $12 млрд и удары РФ по аэропорту в Кривом Роге: что происходит на 216-й день войны (онлайн)

Конгресс США предоставит Украине $12 млрд и удары РФ по аэропорту в Кривом Роге: что происходит на 216-й день войны (онлайн)

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00:25 - 27 сентября

В Днепропетровской области оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар  ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога, в результате чего его инфраструктура уничтожена.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

— Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэропорта и оборудования невозможно, — сообщил он.

По его словам, во время вражеского удара люди не пострадали.

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