Горели церковная школа и магазин: последствия ракетного удара РФ по Купянску
РФ продолжает наносить удары по освобожденным городам в Харьковской области. Накануне в Купянске из-за попадания ракет горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко показал видео последствий вражеских обстрелов.
– На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Горела церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов. В результате вражеских обстрелов госпитализированы пять человек. Все они жители Купянского района, – подчеркнул он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что уже сегодня утром в Двурейной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который просто шел на работу.
А в Волчанске горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. Здесь – без пострадавших.
Фото: Кирило Тимошенко