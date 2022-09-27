Горели церковная школа и магазин: последствия ракетного удара РФ по Купянску

Сентябрь, 27 в 12:01

РФ продолжает наносить удары по освобожденным городам в Харьковской области. Накануне в Купянске из-за попадания ракет горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко показал видео последствий вражеских обстрелов.

– На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Горела церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов. В результате вражеских обстрелов госпитализированы пять человек. Все они жители Купянского района, – подчеркнул он.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что уже сегодня утром в Двурейной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который просто шел на работу.

А в Волчанске горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. Здесь – без пострадавших.

Фото: Кирило Тимошенко