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Факты / Україна

Горели церковная школа и магазин: последствия ракетного удара РФ по Купянску

Валентина Летяк, редактор ленты
наслідки ракетного удару РФ по Куп'янську

РФ продолжает наносить удары по освобожденным городам в Харьковской области. Накануне в Купянске из-за попадания ракет горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко показал видео последствий вражеских обстрелов.

– На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Горела церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов. В результате вражеских обстрелов госпитализированы пять человек. Все они жители Купянского района, – подчеркнул он.

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наслідки ракетного удару РФ по Куп'янську

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что уже сегодня утром в Двурейной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который просто шел на работу.

А в Волчанске горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. Здесь – без пострадавших.

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Фото: Кирило Тимошенко

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