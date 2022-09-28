Це все ж рекорд: новобранці з РФ потрапили в полон через шість днів після мобілізації

Вересень, 28 в 17:18

У частини мобілізованих до лав Збройних сил Російської Федерації шлях від військкомату до українського полону зайняв шість днів.

Про це заявив екскомандир взводу батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі телемарафону FreeДом.

— Весь бойовий шлях цих “красунчиків” від оголошення указу президента до затишного українського полону зайняв рівно шість днів – певно, це все ж рекорд. Швидше, мабуть, свого часу (зробив, – Ред.) бравий солдат Швейк, який примудрився здатися у власний австрійський полон.

Дикий розповів, що саме у боях за Куп’янськ-Вузловий потрапили до українського полону два російські новобранці.

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— Весь їхній шлях був: повістка, військкомат, збірний пункт без будь-яких навчань, видача форми, посадка до залізничного вагону та Куп’янськ-Вузловий.

27 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Куп’янськ-Вузловий, де розташований великий залізничний вузол.