На месте прилета – пожар: россияне обстреляли Никополь
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Ночью 28 сентября Никополь Днепропетровской области обстреляли российские оккупанты.
На месте, куда попали россияне, вспыхнул пожар.
Под огонь армии РФ город попал в начале суток.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Днепр оперативный