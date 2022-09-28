Сентябрь, 28 в 6:04

Ночью 28 сентября Никополь Днепропетровской области обстреляли российские оккупанты.

На месте, куда попали россияне, вспыхнул пожар.

Под огонь армии РФ город попал в начале суток.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Днепр оперативный