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Факты / Україна

На месте прилета – пожар: россияне обстреляли Никополь

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Обстріл Нікополя 28 вересня 2022

Ночью 28 сентября Никополь Днепропетровской области обстреляли российские оккупанты.

На месте, куда попали россияне, вспыхнул пожар.

Под огонь армии РФ город попал в начале суток.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Днепр оперативный

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