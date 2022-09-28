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Факти / Україна

На місці прильоту – пожежа: росіяни обстріляли Нікополь

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Обстріл Нікополя 28 вересня 2022

Уночі 28 вересня Нікополь Дніпропетровської області обстріляли російські окупанти.

На місці, куди поцілили росіяни, спалахнула пожежа.

Під вогонь армії РФ місто потрапило на початку доби.

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Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Дніпро оперативний

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