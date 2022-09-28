Сентябрь, 28 в 1:40

Оккупанты, захватившие земли Украины, объявили “результаты” фейковых референдумов на временно захваченных территориях.

Нарисованные цифры так называемых референдумов начали публиковать российские пропагандистские СМИ.

Одно из государственных российских информагентств сообщило, что оккупационные власти на территории оккупированной Луганской области после “обработки” 100% “протоколов”, по версии пропаганды государства-агрессора, показали так называемый результат в 98,42% якобы желающих присоединиться к России.

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Еще более комичной является ситуация в частично оккупированной Донецкой области, где, где после подсчета 100% “протоколов” оккупанты рисуют 99,23% поддержки за вхождение в состав РФ, при этом пропагандисты даже называют “явку” в 97,51%.

В частности, российские оккупанты сообщают, что после обработки 100% бумажек, которые они называют протоколами, якобы 87,05% лиц, проголосовавших на Херсонщине, также “желают” присоединиться к государству-агрессору.

В Запорожской области ставленники Кремля решили нарисовать цифру так называемой поддержки за присоединение к России в 93,11%.

Оккупанты утверждали, что 27 сентября провели “голосование” на “избирательных участках”, а, по версии российской пропаганды, с 23 по 26 сентября марионеточные администрации Кремля, которые называют себя “властью”, проводили “голосование” возле домов и по заявлениям дома.

Напомним, подконтрольные Москве ставленники террористических формирований “Л/ДНР” объявили “референдумы” о “присоединении” к РФ. Аналогичные шоу устроили и во временно захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей.

Фиктивное волеизъявление проходит в период с 23 по 27 сентября. Террористы проводят “голосование” под дулом автоматов. Происходит обход домов и квартир, людей не выпускают из оккупированных населенных пунктов.

Уже 30 сентября в России с обращением планирует выступить президент Владимир Путин. Разведка Британии считает, что, вероятно, российский диктатор хочет объявить в этот день о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.