Вересень, 28 в 1:40

Окупанти, які захопили землі України, оголосили “результати” фейкових референдумів на тимчасово захоплених територіях.

Намальовані цифри так званих референдумів почали публікувати російські пропагандистські ЗМІ.

Одне з державних російських інформагентств повідомило, що окупаційна влада на території окупованої Луганської області після “опрацювання” 100% “протоколів”, за версією пропаганди держави-агресора, показала так званий результат у 98,42% тих, хто нібито бажає приєднатися до Росії.

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Ще більш комічною є ситуація на частково окупованій Донеччині, де після підрахунку 100% “протоколів” окупанти малюють 99,23% підтримки за входження до складу РФ, при цьому пропагандисти навіть називають “явку” у 97,51%.

Зокрема, російські окупанти повідомляють, що після опрацювання 100% папірців, які вони називають протоколами, нібито 87,05% осіб, які проголосували на Херсонщині, також “бажають” приєднатися до держави-агресора.

У Запорізькій області ставленики Кремля вирішили намалювати цифру так званої підтримки за приєднання до Росії в 93,11%.

Окупанти стверджували, що 27 вересня провели “голосування” на “виборчих дільницях”, а, за версією російської пропаганди, з 23 до 26 вересня маріонеткові адміністрації Кремля, що називають себе “владою”, проводили “голосування” біля будинків та за заявами вдома.

Нагадаємо, підконтрольні Москві ставленики терористичних формувань “Л/ДНР” оголосили “референдуми” про “приєднання” до РФ. Аналогічні шоу влаштували і в тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської та Запорізької областей.

Фіктивне волевиявлення проходить у період з 23 по 27 вересня. Терористи проводять “голосування” під дулом автоматів. Відбувається обхід будинків та квартир, людей не випускають із окупованих населених пунктів.

Вже 30 вересня у Росії зі зверненням планує виступити президент Володимир Путін. Розвідка Британії вважає, що, ймовірно, російський диктатор хоче оголосити у цей день про “приєднання” окупованих територій України до РФ.