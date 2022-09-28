В РФ оголосили “результати” фейкових референдумів на окупованих територіях
Окупанти, які захопили землі України, оголосили “результати” фейкових референдумів на тимчасово захоплених територіях.
Намальовані цифри так званих референдумів почали публікувати російські пропагандистські ЗМІ.
Одне з державних російських інформагентств повідомило, що окупаційна влада на території окупованої Луганської області після “опрацювання” 100% “протоколів”, за версією пропаганди держави-агресора, показала так званий результат у 98,42% тих, хто нібито бажає приєднатися до Росії.
Ще більш комічною є ситуація на частково окупованій Донеччині, де після підрахунку 100% “протоколів” окупанти малюють 99,23% підтримки за входження до складу РФ, при цьому пропагандисти навіть називають “явку” у 97,51%.
Зокрема, російські окупанти повідомляють, що після опрацювання 100% папірців, які вони називають протоколами, нібито 87,05% осіб, які проголосували на Херсонщині, також “бажають” приєднатися до держави-агресора.
У Запорізькій області ставленики Кремля вирішили намалювати цифру так званої підтримки за приєднання до Росії в 93,11%.
Окупанти стверджували, що 27 вересня провели “голосування” на “виборчих дільницях”, а, за версією російської пропаганди, з 23 до 26 вересня маріонеткові адміністрації Кремля, що називають себе “владою”, проводили “голосування” біля будинків та за заявами вдома.
Нагадаємо, підконтрольні Москві ставленики терористичних формувань “Л/ДНР” оголосили “референдуми” про “приєднання” до РФ. Аналогічні шоу влаштували і в тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської та Запорізької областей.
Фіктивне волевиявлення проходить у період з 23 по 27 вересня. Терористи проводять “голосування” під дулом автоматів. Відбувається обхід будинків та квартир, людей не випускають із окупованих населених пунктів.
Вже 30 вересня у Росії зі зверненням планує виступити президент Володимир Путін. Розвідка Британії вважає, що, ймовірно, російський диктатор хоче оголосити у цей день про “приєднання” окупованих територій України до РФ.