Сентябрь, 28 в 18:45

В Крыму российские войска провели передислокацию после серии взрывов.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил проекту Крым.Реалии.

Разведчики рассказали, что после серии взрывов в аннексированном Крыму российские военные передислоцировали часть персонала Черноморского флота РФ в Новороссийск, а также распределили авиацию, находившуюся в Крыму, по аэродромам на территории России.

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— Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда снабжения будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов, — заявил он.

Вадим Скибицкий добавил, что российская группировка не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации и рассредоточение ее на аэродромы РФ.

Представитель ГУР пояснил, что оккупанты также усилили противовоздушную оборону за счет переброски дополнительных сил и средств ПВО.

При этом Скибицкий отметил, что оккупанты в Крыму стали “тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений”.

По его словам, российская армия продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, используя для этого Керченский мост, охрана которого “была усилена с начала войны прежде всего за счет средств противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима”.

Ранее директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк заявил, что количество взрывов в Крыму может увеличиться.