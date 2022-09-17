Количество взрывов в Крыму может увеличиться — прогноз военного эксперта

Сентябрь, 17 в 20:02

Взрывы во временно оккупированном Крыму могут произойти в будущем. Вероятнее всего, Украине придется осуществить нестандартную тактику, чтобы лишить Россию возможности сохранять контроль над Донбассом и Крымским полуостровом.

Об этом заявил директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк. По его мнению, “хлопки” в Крыму — это не та вещь, которую мог бы организовать местный житель.

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– Я думаю, что это тенденция, за которой мы будем наблюдать в будущем еще чаще. Украина борется с Россией преимущественно без большой поддержки со стороны НАТО и других союзников. Украине придется пойти на эту нестандартную тактику, чтобы подорвать способность России сохранять контроль над Донбассом, а также Крымом, — убежден он.

Кларк считает, что у исполнителей взрывов в Крыму беспрекословно была военная система. Они обошли линию фронта, проникли на склады вооружения и базы российской армии, атаковав ключевые военные ресурсы, отметил он.