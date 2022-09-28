Вересень, 28 в 18:45

У Криму російські війська провели передислокацію після серії вибухів.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив проєкту Крим.Реалії.

Розвідники розповіли, що після серії вибухів в анексованому Криму російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території Росії.

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– Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів, – заявив він.

Вадим Скібіцький додав, що російське угруповання не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації та розосередження її на аеродроми РФ.

Представник ГУР пояснив, що окупанти також посилили протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО.

При цьому Скібіцький зазначив, що окупанти в Криму стали “ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань”.

За його словами, російська армія продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого “була посилена від початку війни насамперед за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму”.

Раніше директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту в США Браян Кларк заявив, що кількість вибухів у Криму може збільшитись.