РФ уже перебросила в Украину осужденных и мобилизованных – Генштаб ВСУ
В оккупационные войска РФ начали принимать личный состав, который призвали по частичной мобилизации.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, прибыли пополнения в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий.
– Подготовка с ним не проводилась вообще, – констатируют в Генштабе ВСУ.
В то же время, в России одновременно с частичной мобилизацией продолжается так называемая самомобилизация.
По имеющимся данным, в уже воюющие в Украине подразделения прибывают осужденные за уголовные преступления.
Об использовании в качестве пушечного мяса в районе Бахмута плохо обученных заключенных из исправительных колоний сообщали и в Институте изучения войны со ссылкой на отчет украинских военнослужащих, обнародованный The New York Times.
В отчете говорится, что более опытные бойцы частной военной компании Вагнера продвигаются позади заключенных.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР