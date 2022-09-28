Сентябрь, 28 в 7:26

В оккупационные войска РФ начали принимать личный состав, который призвали по частичной мобилизации.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, прибыли пополнения в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий.

– Подготовка с ним не проводилась вообще, – констатируют в Генштабе ВСУ.

В то же время, в России одновременно с частичной мобилизацией продолжается так называемая самомобилизация.

Сейчас смотрят

По имеющимся данным, в уже воюющие в Украине подразделения прибывают осужденные за уголовные преступления.

Об использовании в качестве пушечного мяса в районе Бахмута плохо обученных заключенных из исправительных колоний сообщали и в Институте изучения войны со ссылкой на отчет украинских военнослужащих, обнародованный The New York Times.

В отчете говорится, что более опытные бойцы частной военной компании Вагнера продвигаются позади заключенных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР