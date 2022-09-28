РФ уже перекинула до України засуджених і мобілізованих – Генштаб ЗСУ

Вересень, 28 в 7:26

До окупаційних військ РФ почали приймати особовий склад, який призвали за частковою мобілізацією.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, прибуло поповнення до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, що вибувають до зони бойових дій.

– Підготовка з ним не проводилася взагалі, – констатують у Генштабі ЗСУ.

Водночас у Росії одночасно з частковою мобілізацією триває так звана самомобілізація.

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За наявними даними, до підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають засуджені за кримінальні злочини.

Про використання як гарматного м’яса у районі Бахмута погано навчених ув’язнених із виправних колоній повідомляли й в Інституті вивчення війни з посиланням на звіт українських військовослужбовців, оприлюднений The New York Times.

У звіті, зокрема, йдеться, що більш досвідчені бійці приватної військової компанії Вагнера просуваються позаду в’язнів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР