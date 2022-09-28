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Факты / Україна

Российские ракеты разрушили историческое здание в центре Гуляйполя

Татьяна Забожко, редактор ленты
Российские ракеты разрушили историческое здание в центре Гуляйполя

Утром 28 сентября российские войска попали тремя ракетами типа С-300 в центр города Гуляйполе Пологовского района Запорожской области.

Российские ракеты разрушили историческое здание в центре Гуляйполя / 5 фотографий

– Разрушено здание, имеющее статус исторического памятника, – сообщил о последствиях утренней вражеской атаки руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Кроме того, добавляет глава области, повреждена дорога.

В настоящее время областные власти выясняют информацию о пострадавших.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

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