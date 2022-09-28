Вересень, 28 в 11:08

Уранці 28 вересня російські війська поцілили трьома ракетами типу С-300 в центр міста Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

Російські ракети зруйнували історичну будівлю в центрі Гуляйполя / 5 фотографий

– Зруйновано будівлю, що мала статус історичної пам’ятки, – повідомив про наслідки ранкової ворожої атаки керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Крім того, додає очільник області, пошкоджено дорогу.

Нині обласна влада з’ясовує інформацію про постраждалих.

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Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух