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Факты / Україна

Украина получит от США до 16 пусковых установок ЗРК NASAMS – Игнат

Валентина Летяк, редактор ленты
NASAMS

Две батареи NASAMS, каждая из которых может иметь до восьми пусковых установок – именно столько ЗРК передадут США на первом этапе, сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS – это практически наш дивизион, – объяснил он.

Игнат подчеркнул, что передача вооружений продолжается, на процесс уйдет некоторое время.

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В то же время, по его словам, Украина рассчитывает в будущем на получение большого количества таких установок.

Ранее специалист по вооружению Александр Кочетков заявлял, чтобы полностью закрыть небо над Киевом, нужно два-три комплекса типа NASAMS или Iris-T.

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Фото: kongsberg

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