Україна отримає від США до 16 пускових установок ЗРК NASAMS – Ігнат

Вересень, 28 в 10:04

Дві батареї NASAMS, кожна з яких може мати до восьми пускових установок – саме стільки ЗРК передадуть США на першому етапі, повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS – це фактично наш дивізіон, – пояснив він.

Ігнат наголосив, що передача озброєнь триває, на процес піде певний час.

Водночас, за його словами, Україна розраховує у майбутньому на отримання великої кількості таких установок.

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Раніше фахівець з озброєння Олександр Кочетков заявляв, щоб закрити небо над Києвом, потрібно два-три комплекси типу NASAMS або Iris-T.

Фото: kongsberg