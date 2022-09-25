Полностью закрыть небо над Украиной, к сожалению, невозможно, поскольку производители лучших систем ПВО дают 85% эффективности в сбивании любых летательных аппаратов, включая ракеты.

Об этом в эфире телемарафона заявил специалист по вооружению Александр Кочетков.

– Однако, чтобы перекрыть, например, Киев, нужно два-три комплекса типа NASAMS или Iris-T. Это обойдется примерно в $150-200 млн. Если сравнить с тем, какие суммы тратят наши союзники на содержание наших беженцев – это несопоставимые суммы. Они на порядок больше по сравлению с тем, чтобы предоставить нам противовоздушную оборону и создать условия, чтобы люди возвращались и начинали работать в Украине, – объяснил эксперт.

Более того, по его мнению, Украина может производить элементы ПВО вместе с союзниками, поскольку владеет для этого уникальной базой, и укреплять таким образом свою экономику в столь сложное время.

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ПВО Iris-T – это ракета класса воздух-воздух малой дальности. Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Дальность пуска IRIS-T составляет примерно 25 км.

NASAMS — это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах, радиус его действия до 40 км.

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