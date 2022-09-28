Українська армія буде у Криму до середини 2023 року – генерал США

Вересень, 28 в 15:53

До кінця цього року українці відтіснять росіян на позиції 23 лютого, а деокупація Криму може відбутися вже до середини 2023 року.

Таку думку висловив колишній командувач ЗС США в Європі, генерал запасу Бен Годжес в інтерв’ю виданню LRT.

На думку Годжеса, російський диктатор Володимир Путін зараз у безвихідній ситуації. Саме так, за словами генерала, можна трактувати оголошену ним мобілізацію.

Зараз дивляться

– Це показує, в якому безвихідному становищі перебуває Путін. Він розуміє, що становище його сил в Україні погіршується. Це також показало, що більшість росіян дійсно не хочуть брати участь у війні – ми бачили протести в багатьох частинах Росії, тисячі росіян намагалися виїхати з країни через Фінляндію чи Грузію.

Ще одним важливим аспектом Годжес називає те, що призваним росіянам на війну в Україні знадобляться місяці на навчання та підготовку.

– Я дуже довіряю Генштабу ЗСУ. Вони були дуже кмітливі та добре спланували та підготувалися (про контрнаступ на Харківщині, – Ред.). Вони продовжують погіршувати російську логістику. Я все ж сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українська армія буде в Криму.

Нещодавно Годжес назвав три фактори, що можуть призвести до розпаду Росії.

Він зазначив, що стає все очевиднішим, що Україна перемагає у війні, розв’язаній РФ, а Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Це і сукупність кількох інших чинників може призвести до того, що РФ, зрештою, розпадеться.

Джерело: LRT