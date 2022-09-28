Сентябрь, 28 в 6:59

Накануне украинские войска укрепили свои позиции на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска Харьковской области и продолжили наступление северо-западнее Лимана в Донецкой области.

В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на заявления российских источников о том, что огонь украинской артиллерии успешно перекрывает последний материально-технический путь армии РФ к Лиману, пролегающий через Сватово, Макеевку, Терны к северу от населенного пункта.

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Кроме того, российские блогеры утверждали, что видели украинские разведывательно-диверсионные группы в Торском и Ямполе, что в 14 км к северо-востоку и 13 км соответственно к юго-востоку от Лимана.

Российские оккупанты 27 сентября безуспешно ходили в наземные атаки в Донецкой области.

Так, Вооруженные силы Украины отбили вражеские атаки к северо-востоку от Бахмута в районах Соледара и Бахмутского и к югу от Бахмута в районе Курдюмовки, Зайцево и Майорска.

Не оставили без внимания в Институте изучения войны и отчет украинских военнослужащих, обнародованный в The New York Times.

В издании отмечают, что частная военная компания Вагнера использует плохо обученных заключенных из исправительных колоний в качестве пушечного мяса в районе Бахмута.

Последние, часто сдаваясь в плен ВСУ, рассказывают, что более опытные бойцы ЧВК Вагнера продвигаются позади заключенных.

Неудачными были для оккупантов и наземные атаки к северо-востоку от Авдеевки возле Каменки и к западу от Авдеевки возле Першотравневого.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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