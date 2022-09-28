ВСУ наступают в районе Лимана и отбили атаки РФ возле Бахмута – ISW
Накануне украинские войска укрепили свои позиции на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска Харьковской области и продолжили наступление северо-западнее Лимана в Донецкой области.
В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на заявления российских источников о том, что огонь украинской артиллерии успешно перекрывает последний материально-технический путь армии РФ к Лиману, пролегающий через Сватово, Макеевку, Терны к северу от населенного пункта.
Кроме того, российские блогеры утверждали, что видели украинские разведывательно-диверсионные группы в Торском и Ямполе, что в 14 км к северо-востоку и 13 км соответственно к юго-востоку от Лимана.
Российские оккупанты 27 сентября безуспешно ходили в наземные атаки в Донецкой области.
Так, Вооруженные силы Украины отбили вражеские атаки к северо-востоку от Бахмута в районах Соледара и Бахмутского и к югу от Бахмута в районе Курдюмовки, Зайцево и Майорска.
Не оставили без внимания в Институте изучения войны и отчет украинских военнослужащих, обнародованный в The New York Times.
В издании отмечают, что частная военная компания Вагнера использует плохо обученных заключенных из исправительных колоний в качестве пушечного мяса в районе Бахмута.
Последние, часто сдаваясь в плен ВСУ, рассказывают, что более опытные бойцы ЧВК Вагнера продвигаются позади заключенных.
Неудачными были для оккупантов и наземные атаки к северо-востоку от Авдеевки возле Каменки и к западу от Авдеевки возле Першотравневого.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.
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