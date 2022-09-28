Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ наступают в районе Лимана и отбили атаки РФ возле Бахмута – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Накануне украинские войска укрепили свои позиции на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска Харьковской области и продолжили наступление северо-западнее Лимана в Донецкой области.

Харків

В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на заявления российских источников о том, что огонь украинской артиллерии успешно перекрывает последний материально-технический путь армии РФ к Лиману, пролегающий через Сватово, Макеевку, Терны к северу от населенного пункта.

Сейчас смотрят

Кроме того, российские блогеры утверждали, что видели украинские разведывательно-диверсионные группы в Торском и Ямполе, что в 14 км к северо-востоку и 13 км соответственно к юго-востоку от Лимана.

Российские оккупанты 27 сентября безуспешно ходили в наземные атаки в Донецкой области.

Так, Вооруженные силы Украины отбили вражеские атаки к северо-востоку от Бахмута в районах Соледара и Бахмутского и к югу от Бахмута в районе Курдюмовки, Зайцево и Майорска.

Донецьк

Не оставили без внимания в Институте изучения войны и отчет украинских военнослужащих, обнародованный в The New York Times.

В издании отмечают, что частная военная компания Вагнера использует плохо обученных заключенных из исправительных колоний в качестве пушечного мяса в районе Бахмута.

Последние, часто сдаваясь в плен ВСУ, рассказывают, что более опытные бойцы ЧВК Вагнера продвигаются позади заключенных.

Неудачными были для оккупантов и наземные атаки к северо-востоку от Авдеевки возле Каменки и к западу от Авдеевки возле Першотравневого.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка