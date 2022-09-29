Сентябрь, 29 в 17:41

Российские оккупанты “мобилизовали” в армию РФ практически все мужское население на временно захваченных территориях Донбасса.

Об этом сообщил в комментарии западным СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано, – отметил он.

По оценкам украинской разведки, после фейкового “присоединения” Россией временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже начнут забирать мужчин в армию РФ.

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– Следовательно, погибнут еще тысячи украинцев, граждан Украины. Это прямой геноцид – у этих людей нет подготовки и снаряжения, их просто отправляют на смерть, — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что задача Украины – нанести РФ наибольшие потери на фронте. По словам Скибицкого, в сочетании с западными санкциями и политической изоляцией это повлияет как на российскую экономику, так и на население.

Недавно в разведке сообщали, что в оккупированном городе Горловка (Донецкая область) почти не осталось мужчин после “мобилизации” РФ. Поэтому оккупанты не могли найти еще 6 тыс. человек для участия в войне и устроили облавы.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. По официальным данным, речь идет о привлечении “300 тыс. резервистов”. Однако СМИ обнародовали цифры в 1 млн и 1,2 млн человек.

Источник: ГУР Минобороны Украины