Вересень, 29 в 17:41

Російські окупанти “мобілізували” до армії РФ практично все чоловіче населення на тимчасово захоплених територіях Донбасу.

Про це поінформував в коментарі західним ЗМІ представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване, – зазначив він.

За оцінками української розвідки, після фейкового “приєднання” Росією тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької областей там теж почнуть забирати чоловіків в армію РФ.

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– Отже, загинуть ще тисячі українців, громадян України. Це прямий геноцид – ці люди не мають підготовки та спорядження, їх просто відправляють на смерть, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що завдання України – завдати РФ найбільших втрат на фронті. За словами Скібіцького, у поєднання із західними санкціями та політичною ізоляцією це матиме вплив як на російську економіку, так і на населення.

Нещодавно в розвідці повідомляли, що в окупованому місті Горлівка (Донецька область) майже не залишилося чоловіків після “мобілізації” РФ. Через це окупанти не могли знайти ще 6 тис. осіб для участі у війні та влаштували облави.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. За офіційними даними, йдеться про залучення “300 тис. резервістів”. Однак ЗМІ оприлюднювали цифри в 1 млн та 1,2 млн осіб.

Джерело: ГУР Міноборони України