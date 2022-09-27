Сентябрь, 27 в 17:59

Российские оккупанты планируют провести принудительную “мобилизацию” в Мариуполе (Донецкая область), поэтому пытаются закрыть город для выезда жителей. В войска РФ могут забрать около 10 тыс. мужчин.

Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

– Мы видим по статистике: если еще неделю тому назад выезжали где-то 80-120 человек в сутки, то за прошедшие сутки из Мариуполя выехали восемь человек. Это говорит о том, что Мариуполь закрывают, – отметил он.

Бойченко предупредил, что остающиеся в городе люди попадают в опасность. По его мнению, оккупанты фактически закрывают город для “мобилизации” мужчин после объявления фиктивных результатов псевдореферендума о “присоединении” к РФ.

Сейчас смотрят

– Мы видим, что депрессивные регионы РФ уже попали под эту мобилизацию. Они сегодня не щадят своих. Как они будут жалеть людей, которых они убивали с начала этой войны? Они отправят этих людей на мобилизацию, а затем на фронт и будут использовать их как (пушечное, — Ред.) мясо, — заявил мэр Мариуполя.

По его словам, на улицах временно оккупированного Донецка уже нет мужчин: они либо погибли после “мобилизации”, либо в плену, либо ранены.

– Так, к сожалению, будет происходить и в Мариуполе… Если говорить о количестве людей, которые могут попасть в войска РФ или ряды так называемой “ДНР”, это более 10 тыс. мужчин, которые сегодня находятся в опасности, — добавил Бойченко.

Он напомнил, что оккупанты уже пытались проводить скрытую “мобилизацию” мариупольцев. Людей заманивали через смс-сообщения якобы на работу, а затем отправляли на фронт.

Теперь же псевдореферендум РФ станет первым шагом к открытой “мобилизации”.

В связи с этим Бойченко призвал мужчин призывного возраста по возможности как можно скорее уезжать из Мариуполя, чтобы не попасть в армию РФ.

– Сегодня нужно находить любые пути для выезда на подконтрольные Украине территории, – заявил он.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, в оккупированном городе коллаборанты уже наспех готовят документы для проведения “мобилизации”. В октябре они планируют отправлять первые эшелоны мужчин на фронт.