Минобороны завершает выплаты боевых за август, начались поставки зимней одежды для ВСУ

Сентябрь, 15 в 20:05

Ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих и дополнительные выплаты за службу в период военного положения (30 тыс. грн) на сегодняшний день профинансированы на 100%, так называемых боевых (100 тыс. грн) – на 93%, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Остаток боевых в ближайшие дни будет начислен. Деньги есть, но немного задерживаются документы из частей, – объяснила она.

Маляр также рассказала, что Минобороны еще с лета начало закупать небольшими партиями зимнюю одежду для ВСУ.

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– По состоянию на сегодняшний день все контракты заключены, и уже начались значительные по объемам поставки. К примеру, сейчас Командование сил логистики ВСУ разгружает и ставит на учет целый караван транспорта с зимними вещами, которые закупал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, – добавила она.

Речь идет о более чем 100 тыс. флисок, 200 тыс. комплектов термобелья и 180 тыс. трусов, отдельно – форма, брюки и рубашки, уточнила заместитель главы Минобороны.

До конца недели все будет отражено в учете, а дальше – распределяться.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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