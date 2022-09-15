Минобороны завершает выплаты боевых за август, начались поставки зимней одежды для ВСУ
Ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих и дополнительные выплаты за службу в период военного положения (30 тыс. грн) на сегодняшний день профинансированы на 100%, так называемых боевых (100 тыс. грн) – на 93%, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
– Остаток боевых в ближайшие дни будет начислен. Деньги есть, но немного задерживаются документы из частей, – объяснила она.
Маляр также рассказала, что Минобороны еще с лета начало закупать небольшими партиями зимнюю одежду для ВСУ.
– По состоянию на сегодняшний день все контракты заключены, и уже начались значительные по объемам поставки. К примеру, сейчас Командование сил логистики ВСУ разгружает и ставит на учет целый караван транспорта с зимними вещами, которые закупал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, – добавила она.
Речь идет о более чем 100 тыс. флисок, 200 тыс. комплектов термобелья и 180 тыс. трусов, отдельно – форма, брюки и рубашки, уточнила заместитель главы Минобороны.
До конца недели все будет отражено в учете, а дальше – распределяться.
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