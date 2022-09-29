Зраду геть: Резніков повідомив, коли бойові підрозділи ЗСУ отримають зимову форму
Бойові підрозділи Збройних сил України отримають комплекти зимової форми до 15 жовтня.
Про це повідомив в одному з інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, зимова військова форма уже знаходиться на складах. Йдеться про 200 тис. одиниць повноцінного комплекту. Тепер її потрібно доставити у всі бойові підрозділи, які отримуватимуть цю форму у першу чергу. І це на додачу до спальних мішків, наметів, ТЕНів та іншого.
Крім того, військовослужбовцям уже доставляють термобілизну та флісові куртки.
Резніков уточнив, що Міністерство оборони замовляло зимову форму ще влітку цього року, щоб з 15 жовтня, коли розпочинається опалювальний сезон, військові були належним чином одягнуті.
– На сьогодні офіційно за всіма стандартами 15 жовтня розпочинається зимовий період. Зрозуміло, що похолоднішати може раніше. Тому я сказав, що якщо ми не встигаємо завезти зимові куртки, то щонайменше головне – термобілизна та флісові куртки. Це вже якось вирішує завдання перехідного періоду, – зазначив він.
У питанні зимової форми для військових Міноборони вирішило максимально орієнтуватися на українського виробника. Тому, було укладено 23% договорів з іноземними партнерами та 77% з виробниками в Україні.
Допомогу нададуть і західні країни-партнери, зокрема Велика Британія та Іспанія. Такі домовленості були досягнуті під час останньої зустрічі міністрів оборони у форматі Рамштайн.
– Розуміючи, що це війна, частина одягу рветься, я звернувся до партнерів на Рамштайні, і сьогодні є підтвердження від британських та іспанських партнерів. Це вже міжнародна технічна допомога, – уточнив Резніков.
Він наголосив, що приводів для паніки в питанні забезпечення військових формою немає.
– Загалом приводів для паніки немає. Зраду геть, – заявив Резніков.
Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що тема забезпечення українських військовослужбовців зимовим одягом буде вирішена за кілька тижнів.