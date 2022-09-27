Сентябрь, 27 в 13:40

Тема обеспечения украинских защитников зимней одеждой исчезнет из обсуждения в обществе через несколько недель, потому что вопрос будет решен.

В этом в эфире общенационального телемарафона заверила украинцев замминистра обороны Анна Маляр.

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Замглавы оборонного ведомства напомнила, что так же пользователи социальных сетей ранее волновались из-за обеспечения ВСУ бронежилетами, а сейчас не просто на обеспечении, а в запасе – 135 тыс. единиц.

Такая же ситуация с зимней одеждой, добавляет Анна Маляр.

В настоящее время все контракты, необходимые для обеспечения ВСУ зимней одеждой, заключены. Большие партии зимней формы уже поступают.

– До полномасштабного вторжения РФ профессиональная армия Украины насчитывала 215 тыс. военных. А потом были мобилизованы сотни тысяч человек, которых нужно обеспечить, – объясняет замминистра обороны Украины.

Ни у одного из производителей – ни в Украине, ни в странах Запада – нет такого количества одежды на складе, чтобы ее можно было просто купить и привезти.

– Все эти заказы отшиваются, потому что их нет столько в готовом виде. А пошив и логистика требуют определенного времени, – говорит Анна Маляр.

Однако уже спустя несколько недель украинские военные будут обеспечены зимней одеждой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

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