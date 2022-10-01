Жовтень, 01 в 19:16

Українські правоохоронці розпочали провадження за фактом викрадення російськими окупантами гендиректора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це йдеться у повідомлення Офісу генерального прокурора України.

Прокуратура Запорізької області почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці Російської Федерації здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС.

– Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку. На теперішній час інформація про його місцеперебування відсутня, – йдеться у повідомленні.

Раніше про викрадення російськими окупантами гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Котін закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла залучити всі можливі заходи, щоб терміново звільнити Ігоря Мурашова із полону російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

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Фото: Енергоатом