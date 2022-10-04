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Факты / Україна

Этот день настал, мы покупаем Tesla: сеть “взорвалась” мемами на фоне заявлений Илона Маска

Валентина Чорна, редактор ленты
Этот день настал, мы покупаем Tesla: сеть “взорвалась” мемами на фоне заявлений Илона Маска

Несмотря на то, что скандальное заявление Илона Маска о “мирном договоре” между Россией и Украиной вызвало волну возмущения, украинцы не упустили возможность пошутить над американским миллиардером.

В сети начали появляться многочисленные мемы по поводу постов Илона Маска.

В частности, украинцы начали шутить об отказе от электрокаров Tesla, а также вспомнили Папу Римского, который ранее также отличился намерениями “помирить” Украину и Россию.

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Напомним, что вечером 3 октября Илон Маск обнародовал пост, в котором предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

К твиту миллиардер добавил голосование с вариантами ответов: Да или Нет. После этого акции Tesla упали почти на 9%, а пользователи сети резко ответили американскому бизнесмену.

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