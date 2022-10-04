Жовтень, 03 в 23:50

Попри те, що скандальна заява Ілона Маска про “мирний договір” між Росією та Україною викликала хвилю обурення, українці не втратили можливість пожартувати над американським мільярдером.

У мережі почали з’являтися численні меми щодо дописів Ілона Маска.

Зокрема, українці почали жартувати про відмову від електрокарів Tesla, а також згадали Папу Римського, який раніше також відзначився намірами “помирити” Україну та Росію.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ввечері 3 жовтня Ілон Маск оприлюднив допис, в якому запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

До твіту мільярдер додав голосування з варіантами відповідей: Так або Ні. Після цього акції Tesla впали майже на 9%, а користувачі мережі різко відповіли американському бізнесмену.