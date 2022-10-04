Цей день настав, ми купуємо Tesla: мережа “вибухнула” мемами на тлі заяв Ілона Маска
Попри те, що скандальна заява Ілона Маска про “мирний договір” між Росією та Україною викликала хвилю обурення, українці не втратили можливість пожартувати над американським мільярдером.
У мережі почали з’являтися численні меми щодо дописів Ілона Маска.
Зокрема, українці почали жартувати про відмову від електрокарів Tesla, а також згадали Папу Римського, який раніше також відзначився намірами “помирити” Україну та Росію.
Нагадаємо, що ввечері 3 жовтня Ілон Маск оприлюднив допис, в якому запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.
До твіту мільярдер додав голосування з варіантами відповідей: Так або Ні. Після цього акції Tesla впали майже на 9%, а користувачі мережі різко відповіли американському бізнесмену.