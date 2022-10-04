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Факты / Україна

Пропустил много уроков истории: как украинцы реагируют на заявление Маска про Крым

Валентина Чорна, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Скандальное заявление американского миллиардера Илона Маска о “мирном договоре” между Украиной и Россией возмутило пользователей сети.

В частности, на сообщение основателя компаний Tesla и Space X отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он предложил Маску свои варианты завершения войны в Украине:

  1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.
  2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим.
  3. Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

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Президент Владимир Зеленский также опубликовал опрос в Twitter. Он предложил пользователям выбрать, какой Илон Маск им нравится больше:

  • Который поддерживает Украину?
  • Который поддерживает Россию?

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник не стал церемониться с Маском, вместо этого он он просто его “послал”.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил бизнесмену еще одну формулу мира в Украине:

– Украина освобождает всю суверенную территорию. Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована, — написал он.

Телеведущий и волонтер Сергей Притула отметил, что, похоже, Маск упустил много уроков истории.

– Илон, мужик. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские, – написал Притула.

Свой ответ на заявление Маска также обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

– В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону Маску. Он не занимается сантехникой? Тогда в чем дело, почему он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мысли Маска по поводу незаконно оккупированных территорий иностранного государства, — написал он.

— Каждый российский солдат идет к чертям с украинской земли, включая Крым. Украину принимают в НАТО как можно скорее. Владимира Путина и его старших генералов судят за военные преступления в Гааге, — написал журналист из США Сет Абрамсон.

В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак советует украинцам направить энергию на донаты для ВСУ, а не на заявления Маска.

Отметим, ранее Илон Маск предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

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