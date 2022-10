Скандальное заявление американского миллиардера Илона Маска о “мирном договоре” между Украиной и Россией возмутило пользователей сети.

В частности, на сообщение основателя компаний Tesla и Space X отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он предложил Маску свои варианты завершения войны в Украине:

Президент Владимир Зеленский также опубликовал опрос в Twitter. Он предложил пользователям выбрать, какой Илон Маск им нравится больше:

Which @elonmusk do you like more?

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник не стал церемониться с Маском, вместо этого он он просто его “послал”.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил бизнесмену еще одну формулу мира в Украине:

Телеведущий и волонтер Сергей Притула отметил, что, похоже, Маск упустил много уроков истории.

Свой ответ на заявление Маска также обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4

— Каждый российский солдат идет к чертям с украинской земли, включая Крым. Украину принимают в НАТО как можно скорее. Владимира Путина и его старших генералов судят за военные преступления в Гааге, — написал журналист из США Сет Абрамсон.

(POLL) In response to the recent proposal by @ElonMusk, here’s my own.

UKRAINE-RUSSIA PEACE:

1️⃣ Every Russian soldier gets the hell off Ukrainian soil, including Crimea.

2️⃣ Ukraine admitted to NATO ASAP.

3️⃣ Vladimir Putin and his top generals tried for war crimes at The Hague.

— Seth Abramson (@SethAbramson) October 3, 2022