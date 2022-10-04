Октябрь, 03 в 21:49

Скандальное заявление американского миллиардера Илона Маска о “мирном договоре” между Украиной и Россией возмутило пользователей сети.

В частности, на сообщение основателя компаний Tesla и Space X отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он предложил Маску свои варианты завершения войны в Украине:

Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

.@elonmusk, є краща пропозиція. 1. ???????? звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. 2. ???????? проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. 3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

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Президент Владимир Зеленский также опубликовал опрос в Twitter. Он предложил пользователям выбрать, какой Илон Маск им нравится больше:

Который поддерживает Украину?

Который поддерживает Россию?

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник не стал церемониться с Маском, вместо этого он он просто его “послал”.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил бизнесмену еще одну формулу мира в Украине:

– Украина освобождает всю суверенную территорию. Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована, — написал он.

Ukraine-Russia Peace: — Ukraine liberates all its sovereign territory — Russia decolonizes, demilitarizes, and denuclearizes — Paul Massaro (@apmassaro3) October 3, 2022

Телеведущий и волонтер Сергей Притула отметил, что, похоже, Маск упустил много уроков истории.

– Илон, мужик. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские, – написал Притула.

Свой ответ на заявление Маска также обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

– В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону Маску. Он не занимается сантехникой? Тогда в чем дело, почему он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мысли Маска по поводу незаконно оккупированных территорий иностранного государства, — написал он.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

— Каждый российский солдат идет к чертям с украинской земли, включая Крым. Украину принимают в НАТО как можно скорее. Владимира Путина и его старших генералов судят за военные преступления в Гааге, — написал журналист из США Сет Абрамсон.

(POLL) In response to the recent proposal by @ElonMusk, here’s my own. UKRAINE-RUSSIA PEACE: 1️⃣ Every Russian soldier gets the hell off Ukrainian soil, including Crimea.

2️⃣ Ukraine admitted to NATO ASAP.

3️⃣ Vladimir Putin and his top generals tried for war crimes at The Hague. — Seth Abramson (@SethAbramson) October 3, 2022

В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак советует украинцам направить энергию на донаты для ВСУ, а не на заявления Маска.

Отметим, ранее Илон Маск предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.