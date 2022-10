Американский бизнесмен Илон Маск предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

Свой вариант “мирного договора” основатель компаний Tesla и Space X обнародовал на странице Twitter. В него входят следующие пункты:

Ukraine-Russia Peace:

— Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

— Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

— Water supply to Crimea assured.

— Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022