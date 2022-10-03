Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

“Мирный договор”: Илон Маск предложил отдать Крым россиянам

Валентина Чорна, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американский бизнесмен Илон Маск предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

Свой вариант “мирного договора” основатель компаний Tesla и Space X обнародовал на странице Twitter. В него входят следующие пункты:

  • Повторение референдумов на временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если для этого будет воля народа.
  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
  • Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.
  • Украина останется нейтральной.

Сейчас смотрят

К своему твиту Илон Маск добавил голосование с двумя вариантами ответов: Да или Нет.

– Достаточно вероятно, что в конце концов так и будет – вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным результатом этого конфликта является ядерная война, — написал отдельным постом американский бизнесмен.

Позже Маск обнародовал пост, в котором предложил проголосовать, должны ли жители Крыма и Донецкой области самостоятельно решать, кому принадлежат временно оккупированные территории Украины.

Отметим, что после предложения “мирного плана” акции Tesla упали почти на 9%.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка