“Мирный договор”: Илон Маск предложил отдать Крым россиянам
Американский бизнесмен Илон Маск предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.
Свой вариант “мирного договора” основатель компаний Tesla и Space X обнародовал на странице Twitter. В него входят следующие пункты:
- Повторение референдумов на временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если для этого будет воля народа.
- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.
- Украина останется нейтральной.
Ukraine-Russia Peace:
— Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
— Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
— Water supply to Crimea assured.
— Ukraine remains neutral.
— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
К своему твиту Илон Маск добавил голосование с двумя вариантами ответов: Да или Нет.
– Достаточно вероятно, что в конце концов так и будет – вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным результатом этого конфликта является ядерная война, — написал отдельным постом американский бизнесмен.
Позже Маск обнародовал пост, в котором предложил проголосовать, должны ли жители Крыма и Донецкой области самостоятельно решать, кому принадлежат временно оккупированные территории Украины.
Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine
— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
Отметим, что после предложения “мирного плана” акции Tesla упали почти на 9%.