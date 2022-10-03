Октябрь, 03 в 20:55

Американский бизнесмен Илон Маск предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

Свой вариант “мирного договора” основатель компаний Tesla и Space X обнародовал на странице Twitter. В него входят следующие пункты:

Повторение референдумов на временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если для этого будет воля народа.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.

Украина останется нейтральной.

Ukraine-Russia Peace: — Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. — Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). — Water supply to Crimea assured. — Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Сейчас смотрят

К своему твиту Илон Маск добавил голосование с двумя вариантами ответов: Да или Нет.

– Достаточно вероятно, что в конце концов так и будет – вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным результатом этого конфликта является ядерная война, — написал отдельным постом американский бизнесмен.

Позже Маск обнародовал пост, в котором предложил проголосовать, должны ли жители Крыма и Донецкой области самостоятельно решать, кому принадлежат временно оккупированные территории Украины.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Отметим, что после предложения “мирного плана” акции Tesla упали почти на 9%.